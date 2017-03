MØTE: ordfører Rune Rafaelsen fikk møte OL-deltaker Dag Sibbern Ryeng sist tirsdag. FOTO: Siri Seim Sønstelie

Dag går for gull!

Dag Sibbern Ryeng fra Sandnes IL har et klart mål når han mandag reiser for å representere Norge under Special Winter Olympics World Winter Games. Han går for gull.

