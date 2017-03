Brennodden først inn - men langt fra først ut

KJENDIS: ... Eller ikke helt. Ustinia Shchetneva og Filip Johannes Punsvik kom seg forbi sperringene for å rett og slett spørre hva Jo Are Brennodden het. Jo Are, kunne han blidt fortelle, men så måtte han nok avslutte samtalen for å la hundene få hvile. (Begge foto: Håvard S. Mækelæ)