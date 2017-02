VITSET: Utenriksminister Børge Brende, ordfører Rune Rafaelsen og viseguvernør Alexey Tyukavin fra Murmansk var i sprudlende humør under Kirkeneskonferansen. (Foto: Yngve Grønvik)

Smittsomt engasjement for nordområdene

Ordfører Rune Rafaelsen var i sitt ess som vertskap for Kirkeneskonferansen, og energien og engasjementet smittet over på utenriksministeren. - Det er en optimisme her som ikke finnes andre steder, sa Brende.

