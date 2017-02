AVGJORT: - Vi vedtar Høybukta vest i dag, sier ordfører Rune Rafaelsen. FOTO: Arkiv

Høybukta vest vedtas i dag

Statens Vegvesen og Kystverket tilbyr Sør-Varanger kommune å gjøre reguleringsarbeidet for Høybukta vest. Dette i tråd med regjeringas vedtak. Det er også et solid flertall for Høybukta vest i kommunestyret. - Vi vedtar Høybukta vest i dag, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

