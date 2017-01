Vogntog veltet ved Rødsand - sjåføren skadet

Politiet melder om et trafikkuhell på Rødsand i Pasvik. Uhellet skjedde rett over klokken tolv mandag formiddag.

Operasjonsleder Svein Erik Jakobsen forteller at et vogntog lastet med tømmer har tippet over på høyresiden. I skrivende stund har nødetatene kommet frem til ulykkesstedet, og begynt arbeidet der.

Det er meldt om at sjåføren av vogntoget er skadet, men politiet går ikke ut med sjåførens tilstand i skrivende stund.

Vogntoget er fullastet med tømmer. Noe tømmer skal ha falt av helt bak på vogntoget, men det skal ikke være til større hinder for trafikken i området.

Politiet varsler likevel om redusert fart i området.

Jakobsen forteller at bergingsbil er på vei. Han kan ikke si om bergingsarbeidet vil forstyrre trafikken.