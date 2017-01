Varmer opp til sprell

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS: Torill Sesseng får god hjelp fra musikkvenner til å arrangere Musikksprell. Her fra Musikksprell i juni 2015 med Beatles-coverbandet "With a little help from my friends" bestående av Andre Melsbø, Lill-Anita Hasselberg, Tor Ivar Dahl Pettersen, Andreas Dørmænen Broks, Torgrim Hoel, Yngve Grønvik og Elisabeth Bade. (Arkivfoto: Håvard Mækelæ).