VAKREST: Fv 98 over Ifjordfjellet i Finnmark. Offisielt åpnet som helårsveg i august 2015. Vegen går gjennom kommunene Lebesby, Gamvik og Tana. (Foto: Knut Opeide).

Vakre vegers pris til Ifjordfjellet

Fylkesveg 98 over Ifjordfjellet er tildelt prisen som Norges vakreste veg. Sist prisen ble utdelt for to år siden, gikk den også til Finnmark.

