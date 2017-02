leder for Ungdomsrådet i Sør-Varanger, Kristina Amalie Hamre, og ungdomsrådkoordinator Stine Sørgård har midler å dele ut til ungdomsprosjekter.

Foto: Jørn Fossmo

Ungdom ønsker flere ungdomsprosjekter

Har du et prosjekt du ønsker å få gjennomført, en interesse du brenner for eller en ide du ønsker å få realisert? Da kan du søke om penger gjennom Ungdomsrådet i Sør-Varanger for å få det gjennomført.

