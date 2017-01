Tre av fem anker Finnmarks største narkosak

Den nye rettssaken holdes fra 2. til 15. mai i Hålogaland lagmannsrett, etter at tre av de dømte i narkosaken anket. Det melder iFinnmark.

I november ble tre menn og en kvinne dømt for å ha vært involvert med storstilt narkohandel i Finnmark. En litauer bosatt i Alta ble utpekt som hovedmann, og han ble dømt til ti års fengsel. En nordmann fra Alta fikk sju års fengsel.

En mann fra Sør-Varanger fikk tre og et halvt års fengsel for narkosalg i Øst-Finnmark, og en kvinne fra Sør-Varanger fikk 176 timer samfunnsstraff for å ha transportert penger fra narkosalget.

Av de fire dømte, er det bare kvinnen som har godtatt straffen. De to fra Alta har anket hele dommen. Mannen fra Sør-Varanger har godtatt skyld, men mener han har fått for streng straff.

13,4 kilo amfetamin

De tre mennene ble dømt for distribusjon av til sammen 13,4 kilo amfetamin og mellom 14 og 25 kilo hasj rundt om i Finnmark mellom 2011 og 2015. Politiet hadde ikke gjort beslag i amfetaminen, men fikk dommen blant annet på grunnlag av forklaringer fra de to norske mennene, og bevis som støttet opp om dette.

- Noia

Mannen fra Alta forsøkte å trekke sin forklaring i retten, og skyldte på at han hadde hatt amfetamin-noia og forestilte seg ting. Men retten mente at hans forklaring var for detaljert, at den var gjentatt i to avhør, og at den samsvarte med andre bevis.

En annen mann fra Litauen sto tiltalt for å ha transportert 500 000 kroner fra narkosalg, men han ble frikjent i tingretten. Statsadvokat Torstein Lindquister forteller til iFinnmark at de ikke har anket den frikjennelsen.