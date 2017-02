VEIKRYSS: Her er det ikke lett å se om man vil kjøre ut fra Fearnleys gate til Pasvikveien. (Foto: Håvard S. Mækelæ)

Trafikkfarlige snøhauger skaper hodebry

Det er ikke bare for kommunen å håndheve private snøhauger som sperrer sikta for biler, ifølge teknisk sjef. Men om det er noe som kommunen eller fylkeskommunen står for, ber han folk om å melde fra.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.