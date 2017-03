FOLKEHELSEKOMMUNE: Leder i Sør Varanger SV mener at gratis halleie vil være et tiltak som kan fronte Srø Varanger kommune som den gode integrerings -og folkehelsekommunen

Foto: Yngve Grønvik

SV frykter for frafall i idretten

Pål Gabrielsen i Sør-Varanger SV sier at de fra dag en har vært for gratis halleie for barn og ungdom.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.