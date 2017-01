Skal bedre sykehus-kiosksituasjonen

I tirsdagsavisa skrev vi om pasienter som er misfornøyde med at alt av kiosktilbud på Kirkenes sykehus har vært stengt i jula. Informasjonssjef Ivar Greiner er enig i mye av kritikken.

- Vi er enige at det ikke er bra at pasienter ikke får kjøpt seg noe når de er tilreisende. Vi vil ta opp dette med driver av kiosken, sier informasjonssjef Ivar Greiner.

Han understreker at ansvaret for åpningstidene ligger hos restauranten Surf & Turf, og at det er de som er ansvarlige både for åpningstid og at automaten er fylt opp.

Videre kan Greiner love langt bedre forhold på nye Kirkenes sykehus.

- Vi legger opp til å drive egen kantine på NKS der tilbudet vil være vesentlig bedre, også knyttet til åpningstid, sier han.

Jan-Einar Johansen, daglig leder for Surf & Turf, sier det er en del av avtalen mellom sykehuset og Surf & Turf at de kan holde stengt i jula. Grunnen til at kiosken er julestengt, er at det kommer få kunder.

- Men vi er villige til å snakke med sykehuset for å endre avtalen, sier han.