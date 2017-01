Politiet melder om et trafikkuhell på Rødsand i Pasvik. Uhellet skjedde rett over klokken tolv mandag formiddag, da et vogntog fullastet med tømmer tippet over på siden.

Oppdatert: Operasjonsleder Svein Erik Jakobsen forteller klokken 14:50 at arbeidet er i gang med å rydde lasten av vogntoget.

- Da vil veien tidvis stenges, men det vil være manuell dirigering av trafikk da, forteller han.

30 tonn tømmer

Det er rundt 30 tonn tømmer på vogntoget. Dermed kan ikke kjøretøyet dras opp på veien før lasten er lastet av. Noe tømmer skal ha falt av helt bak på vogntoget, men det skal ikke være til større hinder for trafikken i området.

Det er ennå ikke bestemt om lasten skal rett over på et annet vogntog, eller om lasten må lagres midlertidig på stedet.

I skrivende stund er det nedsatt fart på stedet, selv om det skal være mulig å komme seg forbi.

Nakkesmerter

Det er meldt om at sjåføren av vogntoget er skadet, men ikke hvor store skadene er. Politiet melder litt over klokken 14 om at sjåføren er sendt til sykehuset for sjekk.

Sjåføren skal blant annet ha klaget på smerter i nakken.

Operasjonsleder Svein Erik Jakobsen fortalte opprinnelig at et vogntog lastet med tømmer hadde tippet over på høyresiden. Nødetatene hadde kommet frem til ulykkesstedet da SVA snakket med ham klokken 12:40.

Det er smal og sporete vei i området. Vogntoget tippet ut av veien da en veiskulder ga etter, ifølge operasjonsleder Jakobsen.

Ulykken skjedde i 60-sone, men politiet mistenker ikke at vogntoget har kjørt for fort.