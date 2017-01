Politidirektoratet hørte på Hætta - fjerner bare Nesseby

Fredag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård Politidirektoratets endelige forslag til hvor lensmannskontorene og politistasjonene skal være landet rundt. For Finnmarks del gikk det slik Finnmarks politimester, Ellen Katrine Hætta, ønsket i sitt innspill i slutten av fjoråret.

Politidirektoratet foreslår å bare fjerne ett lensmannskontor i Finnmark. Det er lensmannskontoret i Nesseby, som vil dekkes av lensmannskontoret i Tana. Ellers beholdes alt av lensmannskontor og politistasjoner rundt om.

Samtidig deles landet inn i totalt 116 såkalte tjenesteenheter. Finnmark politidistrikt styres fremdeles av Hætta fra Kirkenes. Det vil få fire slike enheter, og hver tjenesteenhet inkluderer flere lensmannskontor og/eller politistasjoner.

Kirkenes politistasjon blir administrativt senter for én av disse tjenesteenhetene, i det som blir Varanger politistasjonsdistrikt. Distriktet inkluderer hele Varangerhalvøya og Sør-Varanger pluss hele Tana kommune.



Hætta er glad for at Politidirektoratet har hørt på hennes innspill.

– Dette er en viktig milepæl, men vi er på ingen måte i mål med endringsarbeidet. I årene fremover skal vi styrke polititjenesten for befolkningen, ved hjelp av nye teknologiske verktøy og nye måter å jobbe på, sier politimesteren i en pressemelding.

Justis- og beredskapsdepartementet tar den endelige avgjørelsen. Forandringene gjøres i løpet av sommeren i år.



