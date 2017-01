Forlik om både Vestleiren og Fjellhallen tirsdag:

Mandag møttes kommunen og Utlendingsdirektoratet (UDI) til mekling, i et siste forsøk på å komme til enighet om utbetalingen for bruken av Fjellhallen under flyktningkrisa i 2015 og 2016. Gikk det ikke da, ville saken ende i tingretten.



Forhandlingene gikk på overtid, men det skulle vise seg at de ble enige både om Fjellhallen, og om utgiftene til Vestleiren, noe som kunne blitt en egen rettssak.



- Vi skal innen 8. februar betale 4,54 millioner kroner inkludert renter, som et fullt og endelig oppgjør med Sør-Varanger kommune for både Fjellhallen og Vestleiren, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI til Sør-Varanger Avis.



Ordfører Rune Rafaelsen er fornøyd med at kommunen nå slipper rettssak.



- Det viktigste nå var å slippe en rettslig prosess som kunne blitt gående over flere år, med uviss utgang. Vi har stått i denne saken siden høsten 2015, og det har vært en tung prosess for veldig mange, og tatt mange ressurser, sier Rafaelsen.



Nå er vi ferdig med UDI, slår han fast.

Millioner mindre

Selve pengesummen i denne nye avtalen er over 6 millioner lavere enn totalsummen som kommunen krevde for Fjellhallen og Vestleiren. Når det gjaldt Fjellhallen krevde kommunen 7,8 millioner kroner ekstra utbetalt i forhold til det UDI hadde gitt, pluss rente. For arbeid på Vestleiren krevde kommunen 2,39 millioner kroner ekstra.



Totalt krevde altså kommunen over 10 millioner kroner ekstra, som de mente de hadde brukt på arbeid i forbindelse med flyktningkrisen.

Også vertskapstilskudd

Men ordfører Rune Rafaelsen har ingen klager på avtalen.



- I tillegg til dette kommer vertskapstilskuddet til kommunen. Vi kan stå for den løsningen og det forliket vi har kommet frem til, sier han.



I skrivende stund går ikke ordføreren inn på hvor mye vertskapstilskuddet har å si for kommunen. Han vil heller ikke kommentere forskjellen mellom forliket og kommunens krav, men nevner at det vil presenteres for formannskapet onsdag.



UDI sier seg også fornøyde med forliket.



- Kommunen gjorde en formidabel innsats høsten 2015 og jeg er glad for at vi nå har lagt uenighetene bak oss og er enige om det økonomiske oppgjøret for Fjellhallen og Vestleiren, sier Fløtre i UDI.

Saken

Fjellhallen ble konvertert til førstemottak for asylsøkere høsten 2015, og hadde beboere fra 24. september til 11. november. Kommunen krevde 17 millioner kroner utbetalt fra UDI, mens UDI først bare betalte 9,2 millioner.



Da Vestleiren ble opprettet som mottakssenter, tok det over for Fjellhallen. Kommunen driftet ikke direkte der, men gjorde arbeid og kom med helsepersonell, og krevde 2,8 millioner utbetalt. UDI ville bare betale en halv million, og mente kommunen ikke hadde noen skriftlig avtale med dem.