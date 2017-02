Krabbebåten "Senator" ble arrestert for å ha satt ut 2600 snøkrabbeteiner utenfor Svalbard og så nektet å ta dem opp 16. januar. Båten har ligget i Kirkenes siden da.



NRK melder at båten egentlig skulle hentet teinene denne uka før den kom tilbake, men den kom seg ikke ut på grunn av feil på båten.



Feilen lå først i et skadd hovedkort som kontrollerer motoren på båten. Ifølge statskanalen skal reparatøren ha sagt at det så ut som sabotasje - og kort tid etter ble også roret på båten ødelagt.



Etterforskningsleder Morten Daae sier til NRK at de har gjort flere undersøkelser om bord på båten. Politiet skal vurdere om de skal sette i gang etterforskning.



Rederen sier til NRK at de ikke vet noe om den angivelige sabotasjen, og ber om informasjon. De kan uansett ikke forlate Kirkenes på grunn av motorproblemer.