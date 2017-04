KOMPLISERT: - Jeg elsker naturen her og vil komme tilbake hver vinter og jobbe. Og jeg trenger virkelig skutersertifikat, sier Johannes Wienss. (Foto: Yngve Grønvik)

- Må til Vadsø, for det er der de har Skype

- Jeg synes det er helt utrolig at de ikke har Skype hos Biltilsynet her. Og at jeg må skaffe godkjent tolk selv. Jeg trenger jo bare få oversatt noen få ord, sier tyske Johannes Wienss. Han trenger skuterlappen i jobben.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.