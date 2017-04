FRUSTRERT: Karstein Kristiansen er oppgitt over manglende alkoholfrie alternativer. Han opplever at dette skejr ofte, senest på Thon Hotell Kirkenes.

Kun eplemost og juice å få på Thon: - Føler meg som en annenrangs kunde fordi jeg vil ha alkoholfritt

Karstein Kristiansen har flere ganger latt seg provosere over snevert utvalg av alkoholfrie drikker. Da Thon Hotell Kirkenes i forrige uke ikke kunne tilby noe annet enn eplemost, fikk han et behov for å si i fra.

