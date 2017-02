TRUA: Ny NAV-leder i Sør-Varanger har hatt en hektisk start i sin nye jobb og har stor tru på at kravet tiL aktivitetsplikt vil virke på de unge.

Foto: Jørn Fossmo

Innfører aktivitetsplikt

Fra 1. januar er aktivitetsplikt innført for sosialhjelpmottakere under 30 år. Forskning viser at dette grepet får flere unge inn i arbeid eller tilbake til skolebenken. Og sosialbudsjettet ned.

