USIKKER: Høyres Eilif Johannesen er nå usikker på om Høybukta vest-vedtaket egentlig betyr Høybukta vest. (Arkivfoto: Tor Sandø).

Høyre ikke overrasket over at Ap tar æren

- I Høyre er vi ikke overrasket over at den politiske ledelsen helt uberettiget forsøker å ta æren for å ha klart å samle kommunestyret til et enstemmig vedtak om at vår nye stamnetterminal skal lokaliseres til Høybukta vest. Det sier Høyres Eilif Johannesen.

