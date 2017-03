VIKTIG: Kommunen tar frafallet i videregående skole alvorlig, og jobber jevnt med å få redusert frafallet. Her er folkehelsekoordinator Kjerstin Møllebakken (til venstre) og rådmann Nina Bordi Øvergaard. (Foto: Siri Seim Sønstelie).

Høyere frafall enn landsgjennomsnittet

Til tross for at frafallet i videregående opplæring i Sør-Varanger har gått ned de siste årene, er det fortsatt langt over landsgjennomsnittet.

