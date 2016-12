Her er SVAs nye redaktør og daglige leder

Ole-Tommy Pedersen jobber for tiden i Finnmarken, rett på andre siden av torget fra SVAs lokaliteter. Han ble kontaktet av styret i letingen etter gode kandidater til stillingen som redaktør og daglig leder i Sør-Varanger Avis, og på SVAs styremøte tirsdag ble det klart at han har takket ja til jobben.

Det er for øyeblikket usikkert når Pedersen begynner i jobben, da han fremdeles jobber i Finnmarken. Pedersen ser for seg at han kan begynne i løpet av januar, men oppsigelsestiden er ikke avklart ennå.

Omstilling

Pedersen skal styre avisa i en tid der SVA gjennomgår store omstillinger, med færre ansatte og nye måter å lage avisa på.

- Dette blir en utfordring, men veldig spennende. Man er dum om man ikke tar en slik utfordring når den kommer, selv om den ikke er like trygg som jobben jeg har nå. Jeg er også glad i å bo her, og hadde lyst til å bli i noen år til. Da er dette en fin sjanse til å gjøre noe nytt og spennende, uten å måtte flytte, sier han til SVA.

- Jeg kjenner jo fra utsida hva avisa har gått igjennom, og det har vært et dramatisk år. Men det virker som om de ansatte og styrelederen har lagt et godt grunnlag for å drive videre.

Nettsatsing

Pedersen ser blant annet for seg å fokusere på å lage en nettavis som SVA kan tjene penger på.

- SVA er i en solid posisjon lokalt, med stor oppslutning rundt papiravisa. Men starten på nettsatsingen ble kvalt av den økonomiske situasjonen og alt rundt det. Nå er det på tide å få inn lesere, og tjene penger på nett, sier han.

Han har selv vært igjennom en del av Finnmarkens omstillinger de siste årene, blant annet der de har satset mer digitalt. Han ser for seg å kunne bruke erfaringene derfra i SVA.

Ole-Tommy Pedersen er opprinnelig fra Finnskogan i Hedmark. I tillegg til jobben som journalist og kontorsjef i Finnmarkens Kirkenes-kontor, har han blant annet vært tilkallingsvikar for NTB og Dagbladet, daglig leder i IT-selskap, festivalsjef og økonomiansvarlig i Aurorakollektivet, og markeds- og PR-sjef for Volumfestivalen.