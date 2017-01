Heder til Karin og Linn

OPPMERKSOMHET:Karin Danielsen (helt t.v) og Ann Kristin Røsok Arnljot (ytterst t.h) fra Soroptimistforeningen mener at at Karin Johnsen og Linn Sotkajærvi fortjener en oppmerksomhet for den insatsen de har nedlagt i 2016. (Begge foro: Jørn Fossmo).