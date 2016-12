Håndballgullet kostet Kjell Vidar 17 mil

Se bildet større SNAPCHAT: Slik så den bindende meldingen ut. (Skjermdump fra Snapchat) Se bildet større TELEFONI: De første par timene har mobiltelefonen stått for en del underholdning. Kjell Vidar ble oppringt av flere medier og andre folk.

- Du vet det er 17 mil til Vadsø, humrer Atle Kristoffersen fra en god og varm bil. Han og SVAs utsendte journalist har truffet på Kjell Vidar Hølvold et lite stykke forbi flyplassen på Høybuktmoen. Kjell Vidar begynte gåturen litt på veien, på Hesseng. Han har rundt ei mil så langt idet vi snakker med ham, og han har fremdeles et godt stykke igjen å gå.

Kjell Vidar tar påminnelsen med et glis, og går ikke tilbake på påstanden sin. Han skal klare gåturen mellom Hesseng og Vadsø i ett jafs.

- Jeg sover ikke i natt, og går til jeg er framme, sier han.

Skjermbilde

Tiden vil vise om det holder. Denne påstanden har han i alle fall ikke veddet noe på, til motsetning fra Snapchat-meldinga han sendte ut torsdag forrige uke. Da hadde Norge akkurat spilt mot Frankrike, og Kjell Vidar var ikke imponert.

- Vinner Norge EM så skal æ gå fra Kirkenes til Vadsø, står det i meldinga.

- Jeg håpet jo at de skulle klare det, men jeg trodde ikke jeg ble nødt til å gå, for Norge sprang som ville sauer mot Frankrike, sier han til SVA.

Litt tro hadde han. Kjell Vidar fikk kalde føtter og slettet beskjeden, men ikke før en kompis hadde tatt skjermbilde og lagt det på Facebook.

Så da Norge såvidt slo Nederland på søndag, var det ingen vei tilbake. Kjell Vidar pakket sekken med mat, klær og utstyr, og mandag formiddag satte han av gårde.

Turgåeren er fremdeles i godt humør idet SVA snakker med ham. Det er noen få kuldegrader i lufta, vindstille, og han har sett seg nødt til å kle av seg litt etter hvert som han ble varm av gåturen.

- Jeg gleder meg til å gå på natta. Da blir det mindre biler, sier han.

Han er ikke bekymret for verken lys- eller værforhold. Han har hodelykt med seg, og værmeldinga har lovt stabilt vær.

- Jeg trener hver dag, og jeg røyker ikke. Dette skal jeg klare, sier han.

Medhjelpere

Og så får han litt hjelp på veien. Ovennevnte Atle Kristoffersen har lovt ham suppe når han kommer til Bugøyfjord, og på bensinstasjonen på Hesseng overhørte undertegnede et par som kjøpte kakao som de skulle kjøre til ham.

Tidsbruken er ikke noe problem for Kjell Vidar. Han jobber sesongarbeid, og akkurat nå er han i friperioden.

- Påvirker det juleforberedelsene, da?

- Det tar dama seg av. Hun sa nå at jeg har gått for lenge hjemme og må få meg en jobb til, når jeg finner på så mye rart, sier han med et glis.

Han har likevel en deadline før selve julaften.

- Jeg må komme meg tilbake til Kirkenes før fredag klokka ni på morgenen, for da har jeg tannlegetime, slår han fast.