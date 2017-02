PARTIVENNER:

Helga Pedersen og 81-årige Evelyn Olsen Lid fra Jacobsnes(født i Pasvik) har kjent hverandre siden 1990-tallet gjennom politisk arbeid i Arbeiderpartiet.

Foto: Jørn Fossmo

- Ha respekt for hverandre

Hovedtaler under Samefolkets dag, Helga Pedersen, var i sin tale opptatt av respekt for hverandre og for vår forskjellighet og mente at samene må ønske velkommen inn alle som vil bidra til det samiske.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.