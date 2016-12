POSITIV: Regionvegsjef Torbjørn Naimak er positiv til regjeringens beslutning om havn i Kirkenes. (Arkivfoto: Håvard Mækelæ).

- Godt grunnlag for Kirkenes-satsing

Regionvegsjef Torbjørn Naimak er glad for at regjeringen har tatt en beslutning som legger til rette for satsing på en ny storhavn i Kirkenes.

