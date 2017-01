FORURENSET: Oversikt som viser hvor det er tatt prøver og funnet forurensing på land og på sjøbunnen rundt det gamle skipsverftet på Bugøynes. (Ill. Sweco)

Forurensing kan koste FeFo over 30 millioner

Analyser av havbunnen utenfor Slipen på Bugøynes viser at det er behov for tiltak for å forhindre spredning av miljøgifter. Må det mudres kan det koste over 30 millioner kroner.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.