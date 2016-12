ISBAD: Elevene avsluttet 2016 med isbad. Helle Kristensen gruer seg stående på isen, imens Anna Sergeeva fra Murmansk hoppet uti isvannet uten betenkning.

Folkehøgskoleåret avsluttet med isbading

Et heftig og opplevelsesrikt halvår for årets elever på Pasvik folkehøgskole er i havn. Hva passer vel bedre enn et iskaldt julebad i Pasvikelva etterfulgt av juleevangeliet på åtte språk i kirka og julemiddag med pinnekjøtt og ribbe.

