Ferdig med å rydde veien etter snøras på Svartaksla

Vi presenterer her bandene som skal spille under Musikksprell på Ritz kommende helg. Den siste etableringen i kommunens jazznisje er trioen Store/Stunes/Gimse.

Musikksprell





Lørdag kveld er alt klappet og klart for det første Musikksprell på Ritz på to år. - De lokale musikerne er så spillesugne at vi nok må rive dem av scenen, sier daglig leder Torill Sesseng.