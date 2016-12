Etterforsker angivelig voldtekt

Politiet er foreløpig sparsomme med opplysninger i saken.

- Jeg kan bekrefte at vi har startet etterforskning etter en angivelig voldtekt som skal ha skjedd for et par uker siden, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt.

Pettersen bekrefter at politiet har hatt avhør i saken, men ingen sitter i varetekt for det angivelige forholdet.

De involverte skal etter det vi erfarer være fra Sør-Varanger, men Pettersen ønsker verken å avkrefte eller bekrefte om den angivelige voldtekten skjedde i kommunen.

- Vi etterforsker saken bredt og jeg ønsker ikke å gå ut med flere opplysninger på nåværende tidspunkt, sier Pettersen.