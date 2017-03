KOMMUNALSJEF: Arnulf Ingerøyen er kommunalsjef for oppvekst og kultur. Han sier kommunen jobber løpende for å bedre situasjonen i barnevernet. (Arkivbilde: Yngve Grønvik).

- Det har vært utfordringer

Kommunalsjef for oppvekst og kultur Arnulf Ingerøyen er klar over situasjonen og fraværet i barneverntjenesten. Nå har kommunen leid inn ekstern kompetanse for sikre en god barneverntjeneste.

