GLAD:Grasrotpengene fra Norsk tipping kommer godt med til å drifte kunstgressanlegget vårt i Bjørnevatn, forteller leder i BIL Kjersti Øvergaard Dahlberg.

Foto: Jørn Fossmo

Bjørnevatn IL får mest

I disse dager kommer siste utbetaling av Grasrotandelen for 2016. Blant de lokale foreningene er det Bjørnevatn IL som får mest støtte. 406 registrerte tippere sørger for at cirka 220 000 kommer inn i klubbkassen.

