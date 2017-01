Bilulykke i kryss i Pasvikveien

Politiets operasjonsleder opplyste 21.35 at to biler var involvert i ulykken. En bil er kjørt inn i siden på den andre bilen i et kryss i Pasvikveien. Brannvesenet ga bistand for å få den ene personen ut av bilen. Politiet tvitret 21.43 at kvinnen er kjørt til sykehus for behandling.