Bil brant i Bjørnevatn

– Flammene stod høyt til værs, forteller et vitne til SVA mens brannvesenet driver etterslokking. Kort tid etter var det hele over.



Det var i 21-tiden brannen ble varslet. Personbilen stod utenfor et hus og hadde begynt å brenne, men eier oppdaget brannen fort og hadde forsøkt å kvele flammene med snø.



Alle nødetatene rykket ut og brannvesenet fikk fort kontroll over brannen. De roste eier for rask og riktig reaksjon.



Politiet vil gjøre branntekniske undersøkelser når bilen har blitt kald, trolig allerede mandag morgen.