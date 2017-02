BIL aktive i jubileumsåret

Jubileumsfesten tar klubben til høsten etter at fotballsesongen er over. Da regner klubben også med å kunne utgi klubbens 100-års historie i skrift. Men først ute er de yngste spillerne i klubben.



5 mars skal kvalitetsklubben Bjørnevatn IL prøve ut sin sportsplan i praksis ved å arrangere en fotballskole for aldersbestemt fotball. Administrativ leder for yngres avdeling, Joachim Hansen, forteller at hensikten er å gjøre foreldre og spillere kjent med klubbens sportsplan for fotballspillere fra seks til 16 år.

Fotball og lapskaus

- Fotballskoledagen søndag 5. mars har vi kalt «Fotball og lapskaus». De yngste spillerne fortjener en middag etter en lang fotballdag i Barentshallen. BIL har omlag 150 spillere i aldersbestemt fotball, og vi håper at i alle fall 100 av disse melder seg på. I tillegg har vi invitert fotballspillerne i Sandnes Idrettslag fordi vi synes det er viktig at SIL greier å beholde lag i aldersbestemt fotball, sier han.



Hensikten er å prøve ut treningsprinsippene gjennom fotballøvelser tilrettelagt for forskjellige nivå i de aldersbestemte klassene. Målet med sportsplanen er å gi spillerne muligheten til å utvikle seg ved at treningen er tilpasset de ulike aldersnivåene. Instruktører vil være spillerne på klubbens A-lag.

Seniorturnering i mars

Feiringen forsetter med seniorturnering i Barentshallen den 11. og 12. mars. Fjerdedivisjonslagene KIF, BIL, Nordlys og Norild møter hverandre i seriespill lørdag og sluttspill på søndag. Samme opplegg er det for andrelagene med rekruttene i de samme klubbene. Sportslig leder for seniorgruppa Arnfinn Mentijærvi forteller at det spilles med elleve-mannslag, og hver kamp varer to ganger 25 minutter.



- Turneringen er en fin oppkjøring før kvalifiseringskampen i NM-cupen mot Tverrelvdalen den 18 mars. I fjor var mange av våre spillere seks helger i Alta på turnering og treningskamp. Det ble for slitsomt. Når har vi tatt lærdom av det, og i vinter reiser vi bare bort to helger, sier han.

100-års klubbhistorie

Parallelt med turneringer holder en gruppe medlemmer med å samle inn stoff som skal settes sammen til en klubbhistorie. Lederen Einar Berg opplyser at mye stoff er samlet inn, og nå skal gruppen redigere og prioritere i forhold til all det materiale som de sitter på.



- Arkivene som klubben hadde før andre verdenskrig, ble borte. Derfor fokuserer vi mest på historien etter 1945. Materialet og stoffmengden er voldsom. Ikke minst har vi et stort billedmateriale. Det ble gjort et godt innsamlingsarbeid i forbindelse med 50-årsjubileumet i 1977. Målet er å få ferdig et manuskrift til sommeren og i løpet av høsten trykke et jubileumsskrift, forteller han.



Leder i BIL, Kjersti Øvergaard Dahlberg, ser fram til alle arrangementene dette året.



- Vi sprer feiringen utover hele året og har mest fokus på de yngste, forteller Øvergaard Dahlberg.