VEDTATT: Fylkesvegbudsjettet for 2017 er vedtatt. Nå skal etterslepet reduseres, sier leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel, Geir Ove Bakken. (Foto: privat).

350 millioner kroner til fylkesveger

Et enstemmig hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok tirsdag fylkesvegbudsjettet for 2017 og planer for de neste fire år.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.