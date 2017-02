Slik ser de for seg et nytt Barentssenter

SENTERET: Eget møterom med utsikt over Kirkenes-naturen og byen i toppen, badstu rett under, kino i høyre ende, og gjennomgang med tilgang til det meste. Det er slik Transborder Studio ser for seg Barentssenteret i Kirkenes. Det gamle Sydvaranger-administrasjonsbygget, eller Brunosten, til venstre på bildet. (Illustrasjon: Transborder Studio)