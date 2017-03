ASIA: Asiatiske turister som kommer med buss fra Finland er den gruppen som øker mest. Disse kommer fra Taiwan og får oppleve nyfanget kongekrabbe. (Alle foto: Yngve Grønvik)

Snøhotellet er allerede for lite

- Utfordringen for reiselivet i Sør-Varanger er at det er for få sengeplasser. Derfor lander charterflyene i Finland og ikke her, sier daglig leder i Kirkenes Snøhotell, Øyvind Sollie. De håper å kunne bygge ti nye hytter i Sandnesdalen.

