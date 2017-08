De to reineierne ble først frikjent i Indre Finnmark tingrett (bildet). Men frifinnelsen ble ikke stående da påtalemyndigheten anket til Hålogaland lagmannsrett FOTO: Arkivfoto

To menn i Vest-Finnmark ble først frikjent, men er nå dømt til fengselsstraff for å ha mishandlet rein, og for å ha krevd rovvilterstatning for tapene.

For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.