VINNER: Her ringer Anne Grethe Lillemoen i Alta IF opp Leif Erik Schultz for å fortelle ham at han har stukket av med førstepremien i billotteriet. FOTO: Magne Ek/Altaposten

På en veranda på ferieøya Rhodos skulle Leif Erik Schultz fra Bjørnevatn få seg en overraskelse han sent vil glemme. Via en live-sending på Altaposten.no får han nyheten om at han er blitt bileier.

