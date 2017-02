Siste hårklipp før kranhopp

Se bildet større KOPPING: Justin Tyler Tate varmer opp kopper for å skape et vakuum mellom dem og ryggen til Merete Eriksen. Hun syntes det var spennende, og første gang hun var igjennom noe slikt.

I løpet av Barents Spektakel har kunstkollektivet Error opprettet et lite spa- og frisørlokale inne på Kirkenes bibliotek.



Blant de første kundene var en annen av artistene i årets festival: Amelia Rudolph, som man senere på kvelden skulle se hengende fra den 50 meter høye krana i Kirkenes havn. Rudolph er nemlig kunstdirektør for den vertikale dansegruppen Bandaloop, som sto for danseshowet på Spektakel-åpningen onsdag kveld.



Rudolph kom fra nordlige California for å opptre, men trivdes godt med å få seg hårklipp av engelsktalende Ernest Truley i det kalde nord. Når kveldens papirutgave av SVA er i lesernes hender, har vi også en viss anelse om hårklippen påvirket showet på noen måte.