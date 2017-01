SAVNER: Eirik Dahl, Tom Rune Hansen og Even Stunes setter stor pris på Musikksprell, men savner det uformelle og rekrutteringsmulighetene i den gamle Rockebrakka. (Alle foto: Håvard S. Mækelæ)

Like viktig for bandene som for publikum

Musikksprell er et stort steg i riktig retning for musikkmiljøet i Kirkenes, skal man spørre Tom Rune Hansen, Even Stunes og Eirik Dahl. Men de savner fremdeles den gamle Rockebrakka.

