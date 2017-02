VELSIGNELSE: Ronald Kvernmo gjorde et rituale rundt om på rettsområdet før rettssakens siste tredjedel gikk i gang. (Alle foto: Håvard S. Mækelæ)

Festivalflertallet sa nei til boring

74 av publikum på «Århundrets Rettssak»stemte for at det er imot grunnloven å bore mer i Barentshavet. Forsvarsadvokaten for oljeindustrien er overrasket over at det ikke ble større overtall.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.